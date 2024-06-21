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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Херсонщині збили ворожу ракету, через удари рф є загиблий і поранений

Київ • УНН

 • 23332 перегляди

За минулу добу кілька населених пунктів в Херсонській області, включаючи місто Херсон, зазнали ворожого обстрілу і авіаударів, в результаті чого були пошкоджені житлові квартали і адміністративна будівля, одна людина загинула і ще одна отримала поранення, а сили ППО знищили керовану авіаційну ракету.

На Херсонщині збили ворожу ракету, через удари рф є загиблий і поранений

У Херсонській області за минулу добу 15 населених пунктів, включаючи Херсон, зазнали ворожих обстрілів і авіаударів, атаковано адмінбудівлю, одна людина загинула і ще одну поранено, а сили ППО знищили керовану авіаційну ракету. Про це повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Львове, Золота Балка, Дудчани, Михайлівка, Миколаївка, Тягинка, Білозерка, Понятівка, Комишани, Новотягинка, Іванівка, Антонівка, Садове, Гаврилівка та місто Херсон.

"Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили керовану авіаційну ракету", - повідомив Прокудін у Telegram.

російські військові, за його даними, поцілили в адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення", - вказав голова ОВА.

Через ворожий обстріл Херсон залишився без світла20.06.24, 12:50 • 21857 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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