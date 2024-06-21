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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской области сбили вражескую ракету, из-за ударов рф есть погибший и раненый

В Херсонской области сбили вражескую ракету, из-за ударов рф есть погибший и раненый

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 05:19  •  14499 просмотра

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За минувшие сутки несколько населенных пунктов в Херсонской области, включая город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые кварталы и административное здание, один человек погиб и еще один получил ранения, а силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету.

В Херсонской области за минувшие сутки 15 населенных пунктов, включая Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, атаковано админздание, один человек погиб и еще один ранен, а силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету. Об этом сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Львово, Золотая Балка, Дудчаны, Михайловка, Николаевка, Тягинка, Белозерка, Понятовка, Камышаны, Новотягинка, Ивановка, Антоновка, Садовое, Гавриловка и город Херсон.

"Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили управляемую авиационную ракету", - сообщил Прокудин в Telegram.

российские военные, и его данным, попали в админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 5 частных домов.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения", - указал глава ОВА.

Из-за вражеского обстрела Херсон остался без света20 июня 2024, 09:50 • 20220 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
lvovЛьвов
khersonХерсон
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