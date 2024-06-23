Ворог атакував Херсонщину безпілотниками, є постраждалі
Київ • УНН
Окупанти скинули вибухівку на тракториста, який працював у полі та атакували комунальне підприємство
Окупанти продовжують атакувати Херсонщину. 23 червня було здійснено дві атаки за допомогою безпілотників. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 23 червня близько 11:15 поблизу села Шляхове окупанти скинули вибухівку з дрона на тракториста, коли той працював у полі. Його госпіталізовано з вибуховою травмою та пораненнями.
Також близько 14:10 російські військові атакувала БпЛА комунальне підприємство у Станіславській громаді. Постраждало двоє працівників. Обом чоловікам надано медичну допомогу на місці.
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Війська рф обстріляли два села на Херсонщині: постраждало троє людей 21.06.24, 18:30 • 26751 перегляд