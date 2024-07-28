Войска врага несколько раз атаковали Днепропетровскую область. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В Днепропетровской области вечером захватчики направили 2 дрона-камикадзе на Мировскую громаду, где повредили парник. Также было выпущено пол десятка снарядов по Марганецкой общине. Следовательно, сейчас специалисты выясняют масштабы нанесенного ущерба.

Главное - атаки обошлись без жертв и пострадавших.

Впрочем, сегодня утром противник снова активизировался, ударив дроном по Никополю.

Уночі над Дніпропетровщиною збили два ворожі дрони