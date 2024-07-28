Вражеские войска совершили несколько атак на Днепропетровскую область. Использованы дроны-камикадзе и артиллерия, поврежден парник, но жертв и пострадавших нет.
Войска врага несколько раз атаковали Днепропетровскую область. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В Днепропетровской области вечером захватчики направили 2 дрона-камикадзе на Мировскую громаду, где повредили парник. Также было выпущено пол десятка снарядов по Марганецкой общине. Следовательно, сейчас специалисты выясняют масштабы нанесенного ущерба.
Главное - атаки обошлись без жертв и пострадавших.
Впрочем, сегодня утром противник снова активизировался, ударив дроном по Никополю.
Уночі над Дніпропетровщиною збили два ворожі дрони27 июля 2024, 05:22 • 26966 просмотров