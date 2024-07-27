Ночью подразделения ПвК «Восток» сбили над Днепропетровской областью два шахеда. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Вечером российская армия еще дважды била по Марганецкой громаде Никопольского района. Сначала - дроном-камикадзе. Затем - артиллерией.

За свое агрессор снова взялся с самого утра. На этот раз попал БпЛА по Никополю.

Жертв и пострадавших нет.

У Бухаресті спростовували фейк, про збиття російських шахедів силами ППО Румунії