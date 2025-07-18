Враг атаковал четыре района Днепропетровщины: 12 человек ранены, повреждены частные дома и админздания

В течение дня 18 июля войска РФ обстреляли четыре района Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека, еще 12 ранены. Известно о повреждениях. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

В Каменском районе, по уточненной информации, 12 пострадавших. Двое людей, к сожалению, погибли, - говорится в сообщении.

Снова под атакой БпЛА был и Павлоградский район. Ранен мужчина. Есть повреждения на территории транспортного предприятия. Возник пожар, его ликвидировали.

Взрывы также раздавались на Никопольщине. Туда агрессор направил беспилотники, бил артиллерией. Терроризировал Никополь, Марганецкую, Покровскую, Мировскую, Червоногригоровскую общины.

Повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, гараж и авто. Задеты линии электропередач и газопровод.

По Межевской общине Синельниковского района противник попал FPV-дроном. Загорелся частный дом. Огонь потушили.

Напомним

Утром в пятницу, 18 июля, российские войска совершили очередную атаку на Днепропетровщину, применив ударные БпЛА. Удар пришелся по Каменскому району. В результате погибли два человека, 11 раненых.