Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини: 12 людей поранені, пошкоджені приватні оселі та адмінбудівлі

Упродовж дня 18 липня війська рф обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, унаслідок чого загинули дві людини, ще 12 поранені. Відомо про пошкодження. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

У Кам’янському районі, за уточненою інформацією, 12 постраждалих. Двоє людей, на жаль, загинули, - йдеться у повідомленні.

Знову під атакою БпЛА був і Павлоградський район. Поранений чоловік. Є пошкодження на території транспортного підприємства. Виникла пожежа, її ліквідували.

Вибухи також лунали на Нікопольщині. Туди агресор спрямував безпілотники, бив артилерією. Тероризував Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади.

Побиті 5 приватних осель, господарська споруда, гараж і авто. Зачепило лінії електропередач та газогін.

По Межівській громаді Синельниківського району противник влучив FPV-дроном. Зайнявся приватний будинок. Вогонь загасили.

Нагадаємо

Вранці у п'ятницю, 18 липня, російські війська здійснили чергову атаку на Дніпропетровщину, застосувавши ударні БпЛА. Удар прийшовся по Кам'янському району. В результаті загинули двоє людей, 11 поранених.