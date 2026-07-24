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Врача в Киеве приговорили к 2 годам лишения свободы за смерть роженицы, двое детей которой остались сиротами

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Врача-гинеколога признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к смерти женщины после родов. Суд назначил ей 2 года лишения свободы и 15 млн грн морального ущерба детям погибшей.

Врача в Киеве приговорили к 2 годам лишения свободы за смерть роженицы, двое детей которой остались сиротами

В Киеве врача акушера-гинеколога признали виновной в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти роженицы после родов. Суд назначил ей два года лишения свободы, а также обязал выплатить 15 млн грн морального вреда в пользу двух детей погибшей, которые после трагедии остались без родителей. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Оболонской окружной прокуратуры города Киева судом вынесен обвинительный приговор 50-летней врачихе

- говорится в сообщении.

В июле 2023 года в один из центров репродуктивной и перинатальной помощи была доставлена беременная женщина. Осмотр и последующую медицинскую помощь оказывала дежурный врач акушер-гинеколог. Вследствие гибели плода и проведенной дальнейшей родовой деятельности потерпевшей были причинены повреждения родовых путей, которые, в свою очередь, стали причиной смерти женщины.

Прокурором в суде доказано, что врач акушер-гинеколог, имея все условия и возможности для диагностики, обладая достаточным квалификационным уровнем, не осуществляла надлежащим образом наблюдение за пациенткой с того момента, как она родила мертвого ребенка и находилась в агональном состоянии. При этом, при условии своевременного диагностирования врачом причиненных во время родов телесных повреждений и адекватной терапии, жизнь женщины можно было спасти.

У умершей пациентки осталось двое маленьких детей, которые в настоящее время являются сиротами, поскольку после смерти жены тяжело заболел и вскоре умер и их отец.

Приговором Оболонского районного суда города Киева врачиха признана виновной в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациентки.

Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы, а также удовлетворил гражданские иски бабушки и дедушки детей о взыскании с нее 15 млн гривен морального вреда в пользу детей умершей пациентки.

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Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы