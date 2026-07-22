В Винницкой области осудили двух мужчин на 13 и 9 лет тюрьмы за преступления, связанные с детской порнографией

$44.750.0551.100.00
ukenru
Эксклюзив
14:04 • 10074 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
12:44 • 14042 просмотра
МВФ обновил список требований для Украины в части налогообложенияVideo
Эксклюзив
12:06 • 22423 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
11:03 • 17181 просмотра
Бензин по 93 гривны за литр - эксперт объяснил, когда может вырасти стоимость топлива в Украине
10:44 • 19082 просмотра
Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего ВСУ
22 июля, 09:50 • 17162 просмотра
Зеленский определил, кто возглавит Генштаб и что будет с Сырским
22 июля, 06:59 • 20748 просмотра
Украинский F-16 впервые сбил российский истребитель - генерал США
22 июля, 01:23 • 23012 просмотра
Взрывы в Крыму - в Ялте пожар и блэкаутVideo
21 июля, 21:19 • 33567 просмотра
"Это новый воздух и новая надежда": Федоров поздравил Драпатого с назначением главкомом ВСУ
21 июля, 19:40 • 41661 просмотра
Михаил Драпатый станет новым Главнокомандующим ВСУ - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3м/с
40%
745мм
Популярные новости
Атака рф дронами на Одесчину унесла жизнь женщины, задет газопровод и складыPhotoVideo22 июля, 06:47 • 5812 просмотра
В Киеве мужчина устроил стрельбу в супермаркете, его задержали22 июля, 07:03 • 8910 просмотра
Зеленский подтвердил поражение логистических центров и нефтебазы в рфVideo22 июля, 07:42 • 4008 просмотра
Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяцPhoto22 июля, 09:34 • 24345 просмотра
В Одессе из-за российского удара 2 пострадавших, задело СТО10:55 • 4340 просмотра
публикации
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
14:04 • 10053 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
12:06 • 22391 просмотра
Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяцPhoto22 июля, 09:34 • 24490 просмотра
Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки21 июля, 15:04 • 40550 просмотра
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний21 июля, 10:46 • 50403 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Лавров Сергей Викторович
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Харьков
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 50099 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 41474 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 52891 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 57509 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 82885 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Таймс
Фокс Ньюс
Отопление

В Винницкой области осудили двух мужчин на 13 и 9 лет тюрьмы за преступления, связанные с детской порнографией

Киев • УНН

 • 856 просмотра

45-летний житель Винницкой области приговорен к 13 годам, а 57-летний из Киевской области — к 9 годам за преступления с детской порнографией. Мужчины хранили более 500 файлов и принуждали ребенка снимать обнаженное тело.

В Винницкой области осудили двух мужчин на 13 и 9 лет тюрьмы за преступления, связанные с детской порнографией

Прокуроры Могилёв-Подольской окружной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Винничины и 57-летнего жителя Киевщины в преступлениях, связанных с детской порнографией. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, пишет УНН.

В суде прокуроры доказали, что 45-летний житель Винницкого района в течение 2015-2025 годов накопил и хранил более 500 файлов с детской порнографией

- говорится в сообщении.

В 2023 году он начал общение в интернете с семилетним ребёнком, выдавая себя за 17-летнего подростка. В дальнейшем, применяя психологическое давление и шантаж, он в течение двух лет принуждал ребёнка снимать части своего обнажённого тела и отправлять ему.

Также установлено, что часть запрещённого контента он распространял в закрытых группах в мессенджерах. В частности, длительное время обменивался такими материалами с 57-летним жителем Киевщины, которому сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 301-1 УК Украины.

В ноябре 2025 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении обоих мужчин.

17.07.2026 районный суд вынес обвиняемым приговор. За совершённые преступления жителя Винничины приговорён к 13 годам лишения свободы, а его приятеля из Киевщины - к 9 годам. Обоим запрещено работать с детьми в течение трёх лет. 

В суде мужчины своей вины не признали.

В Киевской области двум мужчинам сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней03.07.26, 19:16 • 4288 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Винницкая область
Киевская область