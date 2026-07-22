В Винницкой области осудили двух мужчин на 13 и 9 лет тюрьмы за преступления, связанные с детской порнографией
Киев • УНН
45-летний житель Винницкой области приговорен к 13 годам, а 57-летний из Киевской области — к 9 годам за преступления с детской порнографией. Мужчины хранили более 500 файлов и принуждали ребенка снимать обнаженное тело.
Прокуроры Могилёв-Подольской окружной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Винничины и 57-летнего жителя Киевщины в преступлениях, связанных с детской порнографией. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, пишет УНН.
В суде прокуроры доказали, что 45-летний житель Винницкого района в течение 2015-2025 годов накопил и хранил более 500 файлов с детской порнографией
В 2023 году он начал общение в интернете с семилетним ребёнком, выдавая себя за 17-летнего подростка. В дальнейшем, применяя психологическое давление и шантаж, он в течение двух лет принуждал ребёнка снимать части своего обнажённого тела и отправлять ему.
Также установлено, что часть запрещённого контента он распространял в закрытых группах в мессенджерах. В частности, длительное время обменивался такими материалами с 57-летним жителем Киевщины, которому сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 301-1 УК Украины.
В ноябре 2025 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении обоих мужчин.
17.07.2026 районный суд вынес обвиняемым приговор. За совершённые преступления жителя Винничины приговорён к 13 годам лишения свободы, а его приятеля из Киевщины - к 9 годам. Обоим запрещено работать с детьми в течение трёх лет.
В суде мужчины своей вины не признали.
В Киевской области двум мужчинам сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней03.07.26, 19:16 • 4288 просмотров