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Врач-трансплантолог рассказал, какие органы пересаживают чаще всего и какой орган трансплантировать сложнее

Врач-трансплантолог рассказал, какие органы пересаживают чаще всего и какой орган трансплантировать сложнее

Киев  •  УНН

12:45 • 6294 просмотра

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Трансплантолог Александр Остапишен рассказал об особенностях пересадки различных органов. Чаще всего пересаживают почки, а самыми сложными являются трансплантации легких, лица и конечностей.

Не только в Украине, но и в других странах, чаще всего специалистам приходится сталкиваться с трансплантацией почек. Об этом в эфире YouTube Здоровья Live рассказал хирург, трансплантолог Национального научного центра хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова Александр Остапишен, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопросы ведущих, врач рассказал, какие органы можно пересадить от одного человека к другому.

Можно пересаживать сердце, легкие, почки, печень, кишечник, поджелудочную железу. Роговицу также можно. Последние годы уже пересаживают конечности руки, ноги, даже лицо. Также есть случаи трансплантации матки и потом пациентка выносила ребенка

рассказал он.

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По словам Остапишена, самым распространенным видом трансплантации является пересадка почки.

Почки пересаживают очень много, наверное, даже больше половины всех органов, которые трансплантируют - это почки

- отметил врач.

По его словам, причина заключается в том, что патология почек, как вот например, почечная недостаточность, является довольно распространенной. А еще потому, что почки - парный орган и это повышает возможности пересадки от живого донора, в частности, родственника. Кроме того, трансплантолог добавил, что при наличии надлежащей терапии пациент с патологией почек может жить довольно долго и ждать донорский орган, а пациенты, нуждающиеся в пересадке, например, сердца - ждать долго не могут.

Также он рассказал, что по сравнению с другими пересадками, сложными являются трансплантация лица, когда необходимо восстановить мимические мышцы или кровоснабжение. Также сложной является трансплантация конечностей, которая требует восстановления двигательной активности. Среди внутренних органов одной из самых сложных, как в проведении самой операции и по периоду реабилитации, является пересадка легких.

Риски отторжения или осложнений значительно больше из-за того, что легкие непосредственно контактируют с внешней средой, то есть воздухом, с инфекцией. И это сложные трансплантации

- объяснил он.

Напомним

По состоянию на октябрь украинские медики провели 373 органные трансплантации за этот год. Операции проводились в 26 центрах. Пересажено 250 почек, 73 печени и 50 сердец, 64% трансплантаций - от посмертного донора.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Здоровье
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