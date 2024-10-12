Медики з початку року провели 373 органні трансплантації
Київ • УНН
Медики провели 373 органні трансплантації у 26 центрах за 9 місяців 2023 року. Пересаджено 250 нирок, 73 печінки і 50 сердець, 64% трансплантацій - від посмертного донора.
373 органні трансплантації провели медики за 9 місяців нинішнього року. Про це повідомив Український центр трансплант-координації, пише УНН.
Таку високотехнологічну допомогу надавали у 26 центрах трансплантації. Пересаджено 250 нирок, 73 печінки і 50 сердець. 64% трансплантацій проведено від посмертного донора,
Зазначається, що найбільше трансплантацій виконано у Першому медичному об'єднанні Львова (106), Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова (62) та Інституті серця МОЗ України (37).
Як зауважують в Центрі, також важливий показник у сфері трансплантації - число посмертних донорів. За 9 місяців цього року найбільше констатацій смерті мозку, які дали можливість проведення органних трансплантацій, у медичних закладів Києва (22), Львова (13) та Івано-Франківська (7).
У національному листі очікування наразі перебувають 3438 пацієнтів. 2021 з них потребує пересадки нирки, 564 - печінки, 550 - серця, 51- легень, 27- комплексу "нирки-підшлункова", 8 - печінка-спліт, ще 37 пацієнтам потрібна пересадка комплексу "серце-легені".
Окрім цього, за даними Центру, за 9 місяців 2024 року проведено 290 трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин, з них - 48 дітям. Це на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
У трійці закладів, які проводять найбільше таких трансплантацій, - НДСЛ Охматдит (54), Черкаський клінічний онкологічний центр (53), Київський міський центр нефрології та діалізу (52).
До проведення трансплантацій приєднався ще один заклад - Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України. Загалом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин проводять 11 медичних центрів.
У Національному інституті раку виконали першу алогенну трансплантацію, і тепер такі, найбільш складні пересадки гемопоетичних клітин, проводять уже в 4 медичних закладах.
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