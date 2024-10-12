Медики з початку року провели 373 органні трансплантації

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8174 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 19103 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 35181 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 49271 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83556 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67369 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79463 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94194 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87451 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180239 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11232 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 6408 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 8008 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 5596 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 4332 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 35185 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180240 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335916 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269739 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380083 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 290 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2776 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 49274 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18731 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23854 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Медики з початку року провели 373 органні трансплантації

Київ • УНН

 • 28023 перегляди

Медики провели 373 органні трансплантації у 26 центрах за 9 місяців 2023 року. Пересаджено 250 нирок, 73 печінки і 50 сердець, 64% трансплантацій - від посмертного донора.

Медики з початку року провели 373 органні трансплантації

373 органні трансплантації провели медики за 9 місяців нинішнього року. Про це повідомив Український центр трансплант-координації, пише УНН.

Таку високотехнологічну допомогу надавали у 26 центрах трансплантації. Пересаджено 250 нирок, 73 печінки і 50 сердець. 64% трансплантацій проведено від посмертного донора,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше трансплантацій виконано у Першому медичному об'єднанні Львова (106), Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова (62) та Інституті серця МОЗ України (37).

Як зауважують в Центрі, також важливий показник у сфері трансплантації - число посмертних донорів. За 9 місяців цього року найбільше констатацій смерті мозку, які дали можливість проведення органних трансплантацій, у медичних закладів Києва (22), Львова (13) та Івано-Франківська (7).

У національному листі очікування наразі перебувають 3438 пацієнтів. 2021 з них потребує пересадки нирки, 564 - печінки, 550 - серця, 51- легень, 27- комплексу "нирки-підшлункова", 8 - печінка-спліт, ще 37 пацієнтам потрібна пересадка комплексу "серце-легені".

Окрім цього, за даними Центру, за 9 місяців 2024 року проведено 290 трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин, з них - 48 дітям. Це на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У трійці закладів, які проводять найбільше таких трансплантацій, - НДСЛ Охматдит (54), Черкаський клінічний онкологічний центр (53), Київський міський центр нефрології та діалізу (52).

До проведення трансплантацій приєднався ще один заклад - Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України. Загалом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин проводять 11 медичних центрів.

У Національному інституті раку виконали першу алогенну трансплантацію, і тепер такі, найбільш складні пересадки гемопоетичних клітин, проводять уже в 4 медичних закладах.

Згода на посмертне донорство врятувало 6 життів за добу10.10.24, 17:31 • 16380 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72