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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Медики с начала года провели 373 органные трансплантации

Медики с начала года провели 373 органные трансплантации

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 03:30  •  1162 просмотра

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Медики провели 373 органные трансплантации в 26 центрах за 9 месяцев 2023 года. Пересажено 250 почек, 73 печени и 50 сердец, 64% трансплантаций - от посмертного донора.

373 органные трансплантации провели медики за 9 месяцев нынешнего года. Об этом сообщил Украинский центр трансплант-координации, пишет УНН.

Такую высокотехнологичную помощь оказывали в 26 центрах трансплантации. Пересажено 250 почек, 73 печени и 50 сердец. 64% трансплантаций проведено от посмертного донора,

- говорится в сообщении.
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Отмечается, что больше всего трансплантаций выполнено в Первом медицинском объединении Львова (106), Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова (62) и Институте сердца МЗ Украины (37).

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Как отмечают в Центре, также важный показатель в сфере трансплантации - число посмертных доноров. За 9 месяцев этого года больше всего констатаций смерти мозга, которые дали возможность проведения органных трансплантаций, у медицинских учреждений Киева (22), Львова (13) и Ивано-Франковска (7).

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В национальном листе ожидания сейчас находятся 3438 пациентов. 2021 из них нуждается в пересадке почки, 564 - печени, 550 - сердца, 51- легких, 27- комплекса «почки-поджелудочная», 8 - печень-сплит, еще 37 пациентам нужна пересадка комплекса «сердце-легкие».

Кроме этого, по данным Центра, за 9 месяцев 2024 года проведено 290 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, из них - 48 детям. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В тройке учреждений, которые проводят больше всего таких трансплантаций, - НДСБ Охматдет (54), Черкасский клинический онкологический центр (53), Киевский городской центр нефрологии и диализа (52).

К проведению трансплантаций присоединилось еще одно учреждение - Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины. В общем трансплантации гемопоэтических стволовых клеток проводят 11 медицинских центров.

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В Национальном институте рака выполнили первую аллогенную трансплантацию, и теперь такие, наиболее сложные пересадки гемопоэтических клеток, проводят уже в 4 медицинских учреждениях.

Согласие на посмертное донорство спасло 6 жизней за сутки10 октября 2024, 14:31 • 15031 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоЗдоровье