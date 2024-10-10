Согласие на посмертное донорство спасло 6 жизней за сутки
Киев • УНН
Благодаря согласию двух семей на посмертное донорство, 6 пациентам пересадили органы. Для срочной трансплантации сердца 59-летнему мужчине с Волыни использовали вертолет Нацполиции.
Благодаря согласию на посмертное донорство двух семей, 6 пациентам пересадили жизненно важные органы. Для срочной пересадки сердца 59-летнему мужчине с Волыни использовали вертолет Нацполиции. Об этом рассказали в четверг в Минздраве, передает УНН.
Детали
Как рассказали в Минздраве, Николаю с Волыни диагностировали кардиомиопатию. Потребность в трансплантации сердца стала настолько высокой, что без нее жизнь считалась на считанные дни.
Когда сердце нашли, возникла проблема как его доставить. В ведомстве указали, что расстояние между Черкассами и Ковелем более 600 километров, а донорское сердце "живет" около 4 часов. Тогда медики привлекли вертолет из Центра авиационного обеспечения Национальной полиции Украины.
Благодаря слаженному сотрудничеству донорское сердце заработало в груди господина Николая на операционном столе. Сейчас Николай дышит самостоятельно и набирается сил.
В тот же день, спасительные трансплантации были поражены еще 5 пациентам в двух центрах трансплантации. В Институте Шалимова пересадили три почки и печень. Еще одну донорскую почку пересадили в Черкасском Онкоцентре.
Как заверили в Минздраве, состояние всех пациентов соответствует уровню перенесенного оперативного вмешательства.
В ведомстве также поблагодарили семьи умерших доноров за их решения и доверие к медикам.
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