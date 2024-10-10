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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Согласие на посмертное донорство спасло 6 жизней за сутки

Согласие на посмертное донорство спасло 6 жизней за сутки

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10 октября 2024, 14:31  •  2614 просмотра

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Благодаря согласию двух семей на посмертное донорство, 6 пациентам пересадили органы. Для срочной трансплантации сердца 59-летнему мужчине с Волыни использовали вертолет Нацполиции.

Благодаря согласию на посмертное донорство двух семей, 6 пациентам пересадили жизненно важные органы. Для срочной пересадки сердца 59-летнему мужчине с Волыни использовали вертолет Нацполиции. Об этом рассказали в четверг в Минздраве, передает УНН

Детали 

Как рассказали в Минздраве,  Николаю с Волыни диагностировали кардиомиопатию. Потребность в трансплантации сердца стала настолько высокой, что без нее жизнь считалась на считанные дни.  

Когда сердце нашли, возникла проблема как его доставить. В ведомстве указали, что расстояние между Черкассами и Ковелем более 600 километров, а донорское сердце "живет" около 4 часов.  Тогда медики привлекли вертолет из Центра авиационного обеспечения Национальной полиции Украины. 

Благодаря слаженному сотрудничеству донорское сердце заработало в груди господина Николая на операционном столе. Сейчас Николай дышит самостоятельно и набирается сил.

В тот же день, спасительные трансплантации были поражены еще 5 пациентам в двух центрах трансплантации. В Институте Шалимова пересадили три почки и печень. Еще одну донорскую почку пересадили в Черкасском Онкоцентре.

Как заверили в Минздраве, состояние всех пациентов соответствует уровню перенесенного оперативного вмешательства.

В ведомстве также поблагодарили семьи умерших доноров за их решения и доверие к медикам. 

Аутотрансплантации стали обыденностью: в Центре хирургии и трансплантологии им. Шалимова рассказали об изменениях в работе, которые внесла война25 сентября 2024, 13:00 • 15461 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЗдоровье