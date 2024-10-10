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Згода на посмертне донорство врятувало 6 життів за добу

Київ • УНН

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Завдяки згоді двох родин на посмертне донорство, 6 пацієнтам пересадили органи. Для термінової трансплантації серця 59-річному чоловіку з Волині використали гелікоптер Нацполіції.

Завдяки згоді на посмертне донорство двох родин, 6 пацієнтам пересадили життєво важливі органи. Для термінової пересадки серця 59-річному чоловіку з Волині використали гелікоптер Нацполіції. Про це розповіли у четвер в МОЗ, передає УНН

Деталі 

Як розповіли в МОЗ,  пану Миколі з Волині діагностували кардіоміопатію. Потреба в трансплантації серця стала настільки високою, що без неї життя рахувалося на лічені дні.  

Коли серце знайшли, виникла проблема як його доставити. У відомстві вказали, що відстань між Черкасами і Ковелем понад 600 кілометрів, а донорське серце "живе" близько 4 годин.  Тоді медики залучили гелікоптер з Центру авіаційного забезпечення Національної поліції України. 

Завдяки злагодженій співпраці донорське серце запрацювало в грудях пана Миколи на операційному столі. Зараз пан Микола дихає самостійно і набирається сил.

Того ж дня, рятівні трансплантації було поранено ще 5 пацієнтам у двох центрах трансплантації. У Інституті Шалімова пересадили три нирки і печінку. Ще одну донорську нирку пересадили у Черкаському Онкоцентрі.

Як запевнили в МОЗ, стан усіх пацієнтів відповідає рівню перенесеного оперативного втручання.

У відомстві також подякували родинам померлих донорів за їхні рішення і довіру до медиків. 

Аутотрансплантації стали буденністю: у Центрі хірургії та трансплантології ім. Шалімова розповіли про зміни в роботі, які внесла війна25.09.24, 16:00 • 16341 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоЗдоров'я

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