Згода на посмертне донорство врятувало 6 життів за добу
Київ • УНН
Завдяки згоді двох родин на посмертне донорство, 6 пацієнтам пересадили органи. Для термінової трансплантації серця 59-річному чоловіку з Волині використали гелікоптер Нацполіції.
Завдяки згоді на посмертне донорство двох родин, 6 пацієнтам пересадили життєво важливі органи. Для термінової пересадки серця 59-річному чоловіку з Волині використали гелікоптер Нацполіції. Про це розповіли у четвер в МОЗ, передає УНН.
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Як розповіли в МОЗ, пану Миколі з Волині діагностували кардіоміопатію. Потреба в трансплантації серця стала настільки високою, що без неї життя рахувалося на лічені дні.
Коли серце знайшли, виникла проблема як його доставити. У відомстві вказали, що відстань між Черкасами і Ковелем понад 600 кілометрів, а донорське серце "живе" близько 4 годин. Тоді медики залучили гелікоптер з Центру авіаційного забезпечення Національної поліції України.
Завдяки злагодженій співпраці донорське серце запрацювало в грудях пана Миколи на операційному столі. Зараз пан Микола дихає самостійно і набирається сил.
Того ж дня, рятівні трансплантації було поранено ще 5 пацієнтам у двох центрах трансплантації. У Інституті Шалімова пересадили три нирки і печінку. Ще одну донорську нирку пересадили у Черкаському Онкоцентрі.
Як запевнили в МОЗ, стан усіх пацієнтів відповідає рівню перенесеного оперативного втручання.
У відомстві також подякували родинам померлих донорів за їхні рішення і довіру до медиків.
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