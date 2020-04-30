ВР сегодня планирует рассмотреть освобождение от налогообложения медиков, которые борются с COVID-19

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг, 30 апреля, планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации коронавирусной болезни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распоряжение председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.