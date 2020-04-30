ВР сьогодні планує розглянути звільнення від оподаткування медиків, які борються з COVID-19

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому засіданні у четвер, 30 квітня, планує розглянути низку законопроектів, зокрема законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації коронавірусної хвороби. Про це УНН повідомляє з посиланням на розпорядження голови Верховної Ради України Дмитро Разумков.

Так, передбачається розгляд значної кількості законопроектів, зокрема про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (№ 3329), про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави).

Також є питання про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Казахстан про екстрадицію, про приєднання України до Другого протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року, про приєднання України до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном, а також про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилась на ринку електричної енергії (№ 2386).

Окрім того, Верховна Рада розгляне проект постанови ВР про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в місті Ічня Чернігівської області, місті Калинівка Вінницької області, місті Балаклія Харківської області, Сватове Луганської області, місті Кривий Ріг Дніпропетровської області у період з 2014 по 2018 роки.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту у четвер, 30 квітня, на 13:30.

Як повідомлялося, у Раді планують ухвалити спеціальну процедуру для розгляду законопроекту про банки.

Українські Національні Новини

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