ВР сегодня планирует рассмотреть изменения в бюджет и усиление ответственности за поджог лесов

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем внеочередном заседании планирует рассмотреть проект закона о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, законопроект об усилении ответственности за поджог лесов, а также проекты постановлений, направленные на отмену принятого законопроекта об открытии рынка земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжений главы ВРУ Дмитрия Разумкова о созыве внеочередного заседания.