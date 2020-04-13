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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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ВР сегодня планирует рассмотреть изменения в бюджет и усиление ответственности за поджог лесов

ВР сегодня планирует рассмотреть изменения в бюджет и усиление ответственности за поджог лесов

Киев  •  УНН

 • 10877 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем внеочередном заседании планирует рассмотреть проект закона о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, законопроект об усилении ответственности за поджог лесов, а также проекты постановлений, направленные на отмену принятого законопроекта об открытии рынка земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжений главы ВРУ Дмитрия Разумкова о созыве внеочередного заседания.

Так, согласно распоряжению Разумкова, на сегодняшнем заседании парламентарии планируют рассмотреть законопроекты о национальной инфраструктуре геопространственных данных №2370 о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" №3279 о внесении изменений в ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19 №3320.

Кроме того, предполагается рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира №2339 и альтернативный №2339-1.

Также планируется рассмотреть в сессионном зале законопроекты по совершенствованию системы органов Антимонопольного комитета №3132, "о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями Президента Украины №1049.

Кроме того, предусматривается рассмотрение ряда проектов постановлений, направленных на отмену решения ВРУ о принятии в целом проекта закона №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Как сообщалось в УНН ранее, глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве парламента на внеочередное заседание на 14:00 в понедельник, 13 апреля.

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