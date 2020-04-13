ВР сьогодні планує розглянути зміни до бюджету та посилення відповідальності за підпал лісів

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішньому позачерговому засіданні планує розглянути проект закону про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік, законопроект про посилення відповідальності за підпал лісів, а також проекти постанов, спрямовані на скасування ухваленого законопроекту про відкриття ринку землі. Про це повідомляє УНН із посиланням на розпорядженя голови ВРУ Дмитра Разумкова про скликання позачергового засідання.