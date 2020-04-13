ВР сьогодні планує розглянути зміни до бюджету та посилення відповідальності за підпал лісів

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішньому позачерговому засіданні планує розглянути проект закону про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік, законопроект про посилення відповідальності за підпал лісів, а також проекти постанов, спрямовані на скасування ухваленого законопроекту про відкриття ринку землі. Про це повідомляє УНН із посиланням на розпорядженя голови ВРУ Дмитра Разумкова про скликання позачергового засідання.

Так, відповідно до розпорядження Разумкова, на сьогоднішньому засіданні парламентарі планують розглянути законопроекти про національну інфраструктуру геопросторових даних №2370, про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 3279, про внесення змін до ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19 № 3320.

Окрім того, передбачається розгляд проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу № 2339 та альтернативний 2339-1.

Також планується розглянути у сесійній залі законопроекти щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету №3132, "щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями Президента України №1049.

Окрім того, передбачається розгляд низки проектів постанов, які направлені на скасування рішення ВРУ про ухвалення в цілому проекту закону №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Як повідомлялося в УНН раніше, голова ВРУ Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання парламенту на позачергове засідання на 14:00 у понеділок, 13 квітня.

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