Разумков підписав розпорядження про скликання парламенту на 14:00 у понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликанн парламенту на позачергове засідання на 14:00 у понеділок, 13 квітня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
"Голова Верховної Ради України підписав Розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання… Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 14 годину 13 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Відтак, на позачерговому пленарному засіданні передбачається розгляд таких питань:
1) проект Закону України про національну інфраструктуру геопросторових даних № 2370;
2) проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 3279;
3) проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) № 3320;
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бюджет на проведення місцевих виборів скоротили на понад 1 млрд грн – Разумков
4) проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу № 2339, 2339-1;
5) проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету № 3132;
6) проект Закону України про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого урядом з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19) № 3276;
7) Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями Президента України № 1049;
8) проект Постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від 31 березня 2020 року про прийняття в цілому як закону проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" 2178-10-П (П1-12).
Як повідомляв УНН, на позачерговому засіданні Верховної Ради розглянуть законопроект щодо бюджету надзвичайної ситуації, щодо відповідальності за підпал лісів та подолання вета Президента №1049 - пропозиції до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.