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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 33547 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42214 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Разумков подписал распоряжение о созыве парламента на 14:00 в понедельник

Разумков подписал распоряжение о созыве парламента на 14:00 в понедельник

Киев  •  УНН

 • 16859 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве парламента на внеочередное заседание на 14:00 в понедельник, 13 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Глава Верховной Рады Украины подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва... Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14 часов 13 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Следовательно, на внеочередном пленарном заседании предполагается рассмотрение следующих вопросов:

1) проект Закона Украины о национальной инфраструктуре геопространственных данных № 2370;

2) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 3279;

3) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) № 3320;

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4) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира № 2339, 2339-1;

5) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета № 3132;

6) проект Закона Украины о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина, установленного правительством с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) № 3276;

7) Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями Президента Украины № 1049;

8) проект постановления Верховной Рады Украины об отмене решения Верховной Рады Украины от 31 марта 2020 года о принятии в целом как закона проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" 2178-10-П (П1 - 12).

Как сообщал УНН, на внеочередном заседании Верховной Рады рассмотрят законопроект о бюджете чрезвычайной ситуации, об ответственности за поджог лесов и преодоления вето Президента №1049 - предложения к закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

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