ВР может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах

ukru
15 марта, 19:03 • 100191 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128772 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115969 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110143 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100842 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97526 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85127 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118368 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124902 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126929 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 119137 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 39007 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 30841 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 17562 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 34853 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118368 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 118663 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257124 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286608 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 223079 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103100 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124903 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109998 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127370 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129503 просмотра
Актуальное
ВР может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах

ВР может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах

Киев • УНН

 • 177647 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Верховная Рада может сегодня в 12:30 проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах. Это будет касаться прежде всего Донецкой и Луганской областей. Об этом говорят народные депутаты, пишет УНН.

Детали

На вопрос, планирует ли Верховная Рада в 12:30 голосовать за введения в ряде областей режима чрезвычайного положения, заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук ответила: “Да, вероятность высока, ждем решения СНБО”.

Кроме того, народный депутат от “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк сообщила в своем Telegram-канале, что введение чрезвычайного положения будет касаться, прежде всего, Донецкой и Луганской областей.

"Вероятно, Верховная Рада сегодня проголосует за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах. Это будет касаться, прежде всего, Донецкой и Луганской областей. И, возможно, Киева и области, Харьковской области, Херсонской области”, — написала Василевская-Смаглюк.

По ее словам, чрезвычайное положение вводится по закону максимум на 60 дней с возможностью пролонгации в случае необходимости.

Также нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что в 12:30 с высокой вероятностью ВР будет голосовать за чрезвычайное положение в ряде областей.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, на котором были заслушаны представители сектора безопасности и обороны относительно ситуации в Украине и на ее государственных границах, 21 февраля. Это произошло после того, как 21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины, его указы предусматривают введение российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Президент Украины не закрывал заседание СНБО. Совет национальной безопасности и обороны переведен в режим работы 24/7, указывал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Так, заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины проходит в среду, 23 февраля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы