ВР сьогодні може проголосувати за введення надзвичайного стану в деяких регіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Верховна Рада може сьогодні о 12:30 проголосувати за введення надзвичайного стану в деяких регіонах. Це стосуватиметься передусім Донецької і Луганської областей. Про це кажуть народні депутати, пише УНН.
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На запитання, чи Верховна Рада планує о 12:30 голосувати за запровадження у низці областей режиму надзвичайного стану, заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук відповіла: “Так, вірогідність висока, чекаємо рішення РНБО”.
Окрім того, народний депутат від “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк повідомила у своєму Telegram-каналі, що введення надзвичайного стану стосуватиметься, перш за все, Донецької і Луганської областей.
“Ймовірно, Верховна Рада сьогодні проголосує за уведення надзвичайного стану в деяких регіонах. Це стосуватиметься, перш за все, Донецької і Луганської областей. І, можливо, Києва та області, Харківської області, Херсонщини”, — написала Василевська-Смаглюк.
За її словами, надзвичайний стан вводиться, за законом, максимум на 60 днів з можливістю пролонгації в разі потреби.
Також нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі, що о 12:30 з високою ймовірністю ВР голосуватиме за надзвичайний стан у низці областей.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, на якому було заслухано представників сектору безпеки і оборони стосовно ситуації в Україні та на її державних кордонах, 21 лютого. Це сталося після того, як 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав “незалежність” так званих “ЛНР” та “ДНР” на сході України, його укази передбачають введення російських військ на територію Донбасу для “функцій щодо підтримання миру”.
Президент України не закривав засідання РНБО. Рада національної безпеки і оборони переведена у режим роботи 24/7, вказував секретар РНБО Олексій Данілов.
Так, засідання Ради національної безпеки і оборони України проходить у середу, 23 лютого.