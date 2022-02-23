РНБО сьогодні збереться на засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Засідання Ради національної безпеки і оборони України заплановано у середу, 23 лютого, зранку, повідомляє УНН з посиланням на дані на сайті Президента.
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Повідомлялося, що засідання скликають на 10 годину.
"У середу, 23 лютого, об 11:00 (орієнтовно) розпочнеться брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України", - вказали при цьому в Офісі Президента.
Порядку денного не оприлюднено. Утім сьогодні одне з питань, які хоче розглянути Верховна Рада, - пропозиція РНБО запровадити санкції проти депутатів Держдуми РФ, які підтримали визнання терористичних організацій "Л/ДНР" "незалежними".
Доповнення
Президент Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, на якому було заслухано представників сектору безпеки і оборони стосовно ситуації в Україні та на її державних кордонах, 21 лютого. Це сталося після того, як 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України, його укази передбачають введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".
Президент України не закривав засідання РНБО. Рада національної безпеки і оборони переведена у режим роботи 24/7, вказував секретар РНБО Олексій Данілов.