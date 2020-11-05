Рада ускорила подготовку законопроекта Разумкова об э-декларировании

Так, нардепы сократили наполовину сроки подготовки к первому чтению законопроекта о возобновлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины № 4304 и альтернативного № 4304-1.

Добавим, что законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции", которыми предлагается восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в частности предоставить право получать в установленном законом порядке по письменным запросам информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на него задач. Предполагается восстановление электронного декларирования.

Напомним, народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский зарегистрировал проект закона о восстановлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", альтернативный законопроекту спикера Разумкова.

На заседании парламента Разумков заявил, что не понимает причин такого решения Дубинского относительно альтернативного законопроекта.



