Рада прискорила підготовку законопроекту Разумкова про е-декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Парламентарі скоротили на половину строки підготовки законопроекту співавторства голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо повернення е-декларування. Відповідне рішення підтримали 292 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, нардепи скоротили на половину строки підготовки до першого читання законопроекту про відновлення дії окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” та Кримінального кодексу України № 4304 та альтернативного № 4304-1.
Додамо, що законопроектом передбачається внесення змін до Закону України “Про запобіганні корупції”, якими пропонується відновити права Національного агентства з питань запобігання корупції, зокрема надати право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань. Передбачається відновлення е-декларування.
Нагадаємо, народний депутат з фракції “Слуга народу” Олександр Дубінський зареєстрував проект закону про відновлення дії окремих положень Закону України “Про запобігання корупції”, альтернативний до законопроекту спікера Разумкова.
На засіданні парламенту Разумков заявив, що не розуміє причин такого рішення Дубінського щодо альтернативного законопроекту.