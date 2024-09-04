ВР поддержала отставку Стрельца с должности главы Минприроды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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244 депутата проголосовали за увольнение Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Стрелец возглавлял министерство с апреля 2022 года, до этого полгода был и.о. министра.

Верховная Рада поддержала заявление министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца об увольнении с должности, передает корреспондент УНН.

Детали

"За" отставку Руслана Стрельца с должности министра проголосовало 244 нардепов.

Дополнение

Руслан Стрелец возглавлял министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины с 14 апреля 2022 года. До этого почти полгода возглавлял министерство в статусе и.о. вместо Романа Абрамовского, который был уволен в ноябре 2021 года.

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Также Стрелец в свое время работал в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины до того, как оно было разделено на два министерства. Был заместителем директора Департамента по вопросам управления отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике, а также был заместителем министра экологии.

Напомним

Вчера, 3 сентября, Руслан Стрелец направил в Верховную Раду заявление об отставке.

Павел Башинский

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