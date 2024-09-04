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ВР підтримала відставку Стрільця з посади очільника Міндовкілля

ВР підтримала відставку Стрільця з посади очільника Міндовкілля

Київ • УНН

 • 17180 перегляди

244 депутати проголосували за звільнення Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Стрілець очолював міністерство з квітня 2022 року, до цього півроку був в.о. міністра.

Верховна Рада підтримала заяву міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця про звільнення з посади, передає кореспондент УНН.

Деталі

"За" відставку Руслана Стрільця з посади міністра проголосувало 244 нардепів.

Доповнення

Руслан Стрілець очолював міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України з 14 квітня 2022 року. До цього майже півроку очолював міністерство у статусі в.о. замість Романа Абрамовського, який був звільнений у листопаді 2021 року.

Рада провалила звільнення Верещук з посади віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій04.09.24, 13:19 • 23876 переглядiв

Також Стрілець свого часу працював в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України до того, як воно було розділено на два міністерства. Був заступником директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки, а також був заступником міністра екології.

Нагадаємо

Вчора, 3 вересня, Руслан Стрілець направив до Верховної Ради заяву про відставку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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