ВР підтримала відставку Стрільця з посади очільника Міндовкілля
Київ • УНН
244 депутати проголосували за звільнення Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Стрілець очолював міністерство з квітня 2022 року, до цього півроку був в.о. міністра.
Верховна Рада підтримала заяву міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця про звільнення з посади, передає кореспондент УНН.
Деталі
"За" відставку Руслана Стрільця з посади міністра проголосувало 244 нардепів.
Доповнення
Руслан Стрілець очолював міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України з 14 квітня 2022 року. До цього майже півроку очолював міністерство у статусі в.о. замість Романа Абрамовського, який був звільнений у листопаді 2021 року.
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Також Стрілець свого часу працював в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України до того, як воно було розділено на два міністерства. Був заступником директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки, а також був заступником міністра екології.
Нагадаємо
Вчора, 3 вересня, Руслан Стрілець направив до Верховної Ради заяву про відставку.