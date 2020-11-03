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ВР поддержала изменения в Налоговый кодекс относительно сбора данных для декларирования

ВР поддержала изменения в Налоговый кодекс относительно сбора данных для декларирования

Киев  •  УНН

 • 12030 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно сбора данных для декларирования отдельных объектов налогообложения. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

“Законопроектом ограничивается применение принципа деловой цели только оффшорными юрисдикциями. Применение правил места эффективного управления переносятся на 2022 год. Отменяется срок исковой давности по проверкам по заработной плате”, — сказал председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Также он добавил, что уточняются правила налогообложения топливных масел.

Так, законопроектом № 4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения предусматривается внедрение прозрачных и детализированных механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения и определения четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний.

Напомним, в Верховной Раде решили отложить до 1 января 2022 года применение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

Украинские Национальные Новости

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