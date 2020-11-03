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ВР підтримала зміни до Податкового кодексу щодо збору даних для декларування

Київ • УНН

 • 12031 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо збору даних для декларування окремих об’єктів оподаткування. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

“Законопроектом обмежується застосування принципу ділової мети лише офшорними юрисдикціями. Застосування правил місця ефективного управління переносяться на 2022 рік. Скасовується термін позивної давності по перевіркам щодо заробітньої плати”, — сказав голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Також він додав, що уточнюються правила оподаткування паливних мастил.

Так, законопроектом № 4065 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування передбачається впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень щодо обмежень, запроваджених для запобігання ухиленню від оподаткування та визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній.

Нагадаємо, у Верховній Раді вирішили відтермінувати до 1 січня 2022 року застосування касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.

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