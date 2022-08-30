ВР передала руководство населенными пунктами Донбасса военным администрациям

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 10435 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 36477 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 87850 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 122940 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 122031 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 272049 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134167 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122501 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 374619 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84126 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2.1м/с
70%
Популярные новости

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 35108 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 8828 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 10209 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 6458 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 4164 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 272050 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295960 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 374620 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350782 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 397169 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78679 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112412 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131965 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171129 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80317 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

ВР передала руководство населенными пунктами Донбасса военным администрациям

Киев • УНН

 • 190904 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Верховная Рада приняла постановление об осуществлении начальниками военных администраций ряда населенных пунктов в Донецкой области полномочий местных председателей и местных советов, их исполнительных комитетов в период действия военного положения и 30 дней после его прекращения. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Разумков, передает УНН.

ВР передала руководство населенными пунктами Донбасса военным администрациям

Цитата

«Приняли постановление (№7639), которое на период военного положения разрешает начальникам военных администраций ряда населенных пунктов Донецкой области осуществлять полномочия соответствующих местных председателей и местных советов, их исполнительных комитетов. Им также будут подчиняться аппараты местных советов, исполнительные органы и коммунальные предприятия», – сообщил Разумков.

Детали

В пояснительной записке сообщается, что целями и задачами Постановления является предоставление начальникам Бахмутской, Северской, Соледарской, Часовоярской городских и Звановской сельской военных администраций Бахмутского района, Великоновоселковской поселковой и Комарской сельской военных администраций Волновского района, Краматорской, Лиманской, Николаевской, Святогорской городских и Черкасской поселковой военной администрации Краматорского района, Кураховской городской и Шаховской сельской военных администраций Покровского района Донецкой области полномочий, предусмотренных частью второй статьи 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Дополнение

Во время своего традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что Украина помнит о Донбассе, оккупированных городах и людях, что живут под оккупацией. Он заверил, что Украина обязательно вернет свои территории.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04