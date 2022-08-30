ВР передала руководство населенными пунктами Донбасса военным администрациям

Цитата

«Приняли постановление (№7639), которое на период военного положения разрешает начальникам военных администраций ряда населенных пунктов Донецкой области осуществлять полномочия соответствующих местных председателей и местных советов, их исполнительных комитетов. Им также будут подчиняться аппараты местных советов, исполнительные органы и коммунальные предприятия», – сообщил Разумков.

Детали

В пояснительной записке сообщается, что целями и задачами Постановления является предоставление начальникам Бахмутской, Северской, Соледарской, Часовоярской городских и Звановской сельской военных администраций Бахмутского района, Великоновоселковской поселковой и Комарской сельской военных администраций Волновского района, Краматорской, Лиманской, Николаевской, Святогорской городских и Черкасской поселковой военной администрации Краматорского района, Кураховской городской и Шаховской сельской военных администраций Покровского района Донецкой области полномочий, предусмотренных частью второй статьи 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Дополнение

Во время своего традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что Украина помнит о Донбассе, оккупированных городах и людях, что живут под оккупацией. Он заверил, что Украина обязательно вернет свои территории.