ВР передала керівництво населеними пунктами Донеччини військовим адміністраціям
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Верховна Рада ухвалила постанову про здійснення начальниками військових адміністрацій низки населених пунктів у Донецькій області повноважень місцевих голів і місцевих рад, їх виконавчих комітетів у період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення. Про це повідомив народний депутат Дмитро Разумков, передає УНН.
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«Ухвалили постанову (№7639), яка на період воєнного стану дозволяє начальникам військових адміністрацій низки населених пунктів Донецької області здійснювати повноваження відповідних місцевих голів і місцевих рад, їх виконавчих комітетів. Їм також будуть підпорядковуватися апарати місцевих рад, виконавчі органи та комунальні підприємства», - повідомив Разумков.
Деталі
У пояснювальній записці повідомляється, що цілями та завданнями Постанови є надання начальникам Бахмутської, Сіверської, Соледарської, Часовоярської міських та Званівської сільської військових адміністрацій Бахмутського району, Великоновосілківської селищної та Комарської сільської військових адміністрацій Волноваського району, Краматорської, Лиманської, Миколаївської, Святогірської міських та Черкаської селищної військових адміністрацій Краматорського району, Курахівської міської та Шахівської сільської військових адміністрацій Покровського району Донецької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
Доповнення
Під час свого традиційного вечірнього звернення Володимир Зеленський вкотре нагадав, що Україна памʼятає про Донбас, окуповані міста та людей, які живуть під окупацією. Він запевнив, що Україна обовʼязково поверне свої території.