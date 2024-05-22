ВР одобрила введение ответственности за ненадлежащее содержание гражданских укрытий

Верховная Рада сегодня, 22 мая, проголосовала в первом чтении за законопроект № 9362-1, который вводит ответственность за ненадлежащее содержание и эксплуатацию объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

В первом чтении Рада проголосовала законопроект 9362-1 о введении ответственности за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. За - 265 - написал Гончаренко в Telegram.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно введения ответственности за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты".

Документ вводит штрафные санкции за нарушение требований содержания и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений.

Также, как указал Гончаренко, планируется установить уголовную ответственность за нарушение содержания и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, что привело к гибели человека или другим тяжелым последствиям.

Парламент создал ВСК по фортификациям и дронам