ВР одобрила введение ответственности за ненадлежащее содержание гражданских укрытий
Киев • УНН
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, который вводит ответственность за ненадлежащее содержание гражданских укрытий, установив штрафные санкции и уголовную ответственность за нарушения, которые приводят к гибели людей или другим тяжелым последствиям.
Верховная Рада сегодня, 22 мая, проголосовала в первом чтении за законопроект № 9362-1, который вводит ответственность за ненадлежащее содержание и эксплуатацию объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
В первом чтении Рада проголосовала законопроект 9362-1 о введении ответственности за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. За - 265
Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно введения ответственности за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты".
Документ вводит штрафные санкции за нарушение требований содержания и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений.
Также, как указал Гончаренко, планируется установить уголовную ответственность за нарушение содержания и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, что привело к гибели человека или другим тяжелым последствиям.
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