ВВС Израиля атаковали арабов, запускали горящие шары из Газы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. ВВС Израиля атаковали в воскресенье в секторе Газа палестинских радикалов, запускавших воздушные шары с прикрепленными горящими предметами в сторону еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике, информирует УНН.
“Ранее сегодня группа террористов запускала из северной части сектора Газа шары с прикрепленными горящими предметами в Израиль с целью поджогов, — говорится в документе. — В ответ самолет Армии обороны Израиля сделал выстрел в сторону этой группы”. О пострадавших в результате удара на настоящий момент не сообщается.
Ранее в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство в случае продолжения атак на него из сектора Газа нанесет еще более мощный удар по правящему в анклаве движению ХАМАС, чем это было в пятницу, когда израильская армия поразила около 70 целей на территории приморского анклава в ответ на убийство своего солдата снайпером у границы ранее в тот же день. “В конце недели по ХАМАС был нанесен тяжелый удар, но, если будет необходимо, мы ударим по нему еще сильнее”, — написал в Twitter глава израильского правительства.
Как сообщал УНН, Израиль признает контроль Дамаска над югом Сирии в рамках соглашения с Россией.