ВПС Ізраїлю атакували арабів, які запускали палаючі кулі з Гази

“Напередодні сьогодні група терористів запускала з північної частини сектора Гази кулі з прикріпленими палаючими предметами в Ізраїль з метою підпалів, — йдеться в документі. — У відповідь літак Армії оборони Ізраїлю зробив постріл у бік цієї групи”. Про постраждалих в результаті удару на даний момент не повідомляється.

Раніше в неділю прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що єврейська держава в разі продовження атак на нього з сектора Гази завдасть ще більш потужний удар по правлячому в анклаві руху ХАМАС, ніж це було в п’ятницю, коли ізраїльська армія вразила близько 70 цілей на території приморського анклаву у відповідь на вбивство свого солдата снайпером біля кордону раніше в той же день. “В кінці тижня по ХАМАС було завдано важкого удару, але, якщо буде необхідно, ми вдаримо по ньому ще сильніше”, — написав у Twitter глава ізраїльського уряду.

Як повідомляв УНН, Ізраїль визнає контроль Дамаска над півднем Сирії в рамках угоди з Росією.