Внедрения RAB-тарифа помогло бы улучшить состояние сетей и привлечь инвестиции - партнер ЮК Dentons Максим Сысоев

КИЕВ. 29 июля. УНН. Уменьшение затрат на присоединение к электрическим сетям станет сигналом для промышленности и инвесторов, но это возможно только при условии внедрения RAB-тарифа. Об этом рассказал юрист, партнер ЮК Dentons Максим Сысоев, который специализируется на реализации проектов в области традиционной и альтернативной энергетики, переадет УНН.