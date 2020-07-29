Впровадження RAB-тарифу допомогло б покращити стан мереж і залучити інвестиції - партнер ЮК Dentons Максим Сисоєв

"Впровадження RAB-тарифу дуже допомогло б і вплинуло б на прихід інвесторів на український ринок. Інвестори були б готові інвестувати в обленерго насправді, але через те, що з тарифом немає ясності (з RAB), то незрозуміла рентабельність цих проектів", - зазначив експерт.

За його словами, Світовий банк (World Bank) виокремлює швидкість підключення до мереж як один з елементів інвестиційної привабливості країни. Але Україна в цьому рейтингу - на 64 місці з 190 країн.

"І один з тих показників, які не дають вирватися вперед, - це підключення в мережах. І простота, і швидкість процедури. Багато бізнесменів кажуть, що одна з причин, чому в Україні до мереж підключитися непросто - це тому що вони дуже старі і зношені на 80% по країні, побудовані в 70-х роках 20 століття. І під новий об'єкт потрібно фактично будувати мережі, а це - недешеве задоволення", - наголосив Максим Сисоєв.

За словами Сисоєва, зараз є попит на підключення об'єктів зеленої енергетики, але багато підприємців не можуть підключитися, оскільки пропускна здатність мереж досить низька, а вартість посилення або навіть будівництво нових мереж - висока.

"Підключитися до мереж в хорошому стані в Євросоюзі вимагає менше витрат, ніж у нас, де потрібна реконструкція. Розумієте, одна справа просто поміняти осередок для приєднання на підстанції, а друга - це цілу підстанцію будувати або робити реконструкцію", - зазначив Максим Сисоєв.

Як раніше повідомлялося, у Міненерго вважають RAB-тариф єдино можливим для інвестування в електромережі.