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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В течение суток произошло 77 боевых столкновений - Генштаб

Киев • УНН

 • 158903 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В общем враг нанес 5 ракетных и 33 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В течение суток состоялось 77 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

В течение суток произошло 77 боевых столкновений - Генштаб

Детали

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Стариково Сумской области; Гатище, Волчанск, Огирцево, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили около 20 атак врага неподалеку Синьковки и Ивановки Харьковской области, и еще 3 атаки в районе Надежды Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Кучеровка, Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаку врага восточнее Невского Луганской области. Враг нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области. В то же время, от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, среди них Невское, Макеевка, Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Спирное, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили более 10 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромовое, Клищеевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Клищеевки, Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Новокалиново, Степное, Первомайское Донецкой области. Здесь силами обороны отражено около 20 атак врага. Также противник нанес авиационные удары возле Керамика и Ласточкино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное,  Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьи Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено более 15 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровнополя Донецкой области. Враг нанес авиационные удары неподалеку Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области, также противник пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривне, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Змиевка, Берислав, Казацкое и Новоберислав Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дудчаны Херсонской области и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним

Силы обороны Украины отбили более 16 атак российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

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Украинские Национальные Новости

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