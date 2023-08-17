В течение суток произошло 24 боевых столкновения - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook сообщил оперативную информацию по состоянию на вечер по поводу российского вторжения, передает УНН.
Подробности
В течение суток враг нанес 4 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
В течение суток произошло 24 боевых столкновения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Бахмутском направлении "отминусовали" еще один российский ударный вертолет
Авиация сил обороны на протяжении суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 по зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками уничтожены 2 вражеских ударных вертолета Ка-52.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и 1 станцию РЭБ противника.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще плюс 480: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах