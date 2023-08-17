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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:40 • 106529 просмотра

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13 марта, 10:29 • 93040 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109843 просмотра

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В течение суток произошло 24 боевых столкновения - Генштаб

В течение суток произошло 24 боевых столкновения - Генштаб

Киев • УНН

 • 591221 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook сообщил оперативную информацию по состоянию на вечер по поводу российского вторжения, передает УНН.

Подробности

В течение суток враг нанес 4 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 24 боевых столкновения.

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Авиация сил обороны на протяжении суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 по зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками уничтожены 2 вражеских ударных вертолета Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и 1 станцию РЭБ противника.

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