Впродовж доби відбулось 24 бойових зіткнення - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook повідомив оперативну інформацію станом на вечір щодо російського вторгнення, передає УНН.
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Впродовж доби ворог завдав 4 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Впродовж доби відбулось 24 бойових зіткнення.
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Авіація Сил оборони впродовж доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 по зенітно-ракетним комплексам. Також нашими захисниками знищено 2 ворожих ударних гелікоптери Ка-52.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 1 станцію РЕБ противника.
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