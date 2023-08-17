Ще плюс 480: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 256 050 осіб, 4329 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 256050 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4329 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8398 (+18) од,
  • артилерійських систем – 5169 (+17) од,
  • РСЗВ  – 714 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 486 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 314 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4272 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 1406 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7641 (+27) од,
  • спеціальна техніка ‒ 773 (+0).

Нагадаємо

Українська авіація за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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