Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

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"Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу. Також нашими захисниками знищено 8 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Нагадаємо

Українська авіація впродовж попередньої завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника