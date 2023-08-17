Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Українська авіація за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу. Також нашими захисниками знищено 8 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс противника.
Нагадаємо
Українська авіація впродовж попередньої завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника