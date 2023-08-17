На Бахмутському напрямку "відмінусували" ще один російський ударний вертоліт

Цитата

"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних сил за успішну бойову роботу!" - написав Олещук у Telegram.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 256 050 осіб, 4329 танки та сотень одиниць військової техніки.