На Бахмутському напрямку "відмінусували" ще один російський ударний вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сили оборони України на Бахмутському напрямку сьогодні збили ще один російський ударний вертоліт Ка-52, повідомив у четвер командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, пише УНН.
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"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних сил за успішну бойову роботу!" - написав Олещук у Telegram.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 256 050 осіб, 4329 танки та сотень одиниць військової техніки.