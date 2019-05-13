Опознание погибших при авиакатастрофе в Шереметьево завершено
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Процедура опознания всех тел погибших в результате катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево"в РФ завершена. Об этом сообщил руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В настоящее время завершены все процедуры по молекулярно-генетической идентификации тел погибших. Все тела опознаны, идет оформление необходимых экспертных заключений", - проинформировал Шигеев.
Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о вспышке двигателя после посадки.
В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево - недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.
Основной версией катастрофы в Шереметьево назвали ошибки пилотов.
Кроме того, по данным, МИД Украины, пострадавшая в Шереметьево украинка в тяжелом состоянии.