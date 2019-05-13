Впізнання загиблих в авіакатастрофі в Шереметьєво завершене
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Процедура впізнання всіх тіл загиблих в результаті катастрофи літака Sukhoi Superjet 100 в аеропорту "Шереметьєво" в РФ завершена. Про це повідомив керівник бюро судово-медичної експертизи департаменту охорони здоров'я Москви Сергій Шигеєв, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"На даний час завершені всі процедури щодо молекулярно-генетичної ідентифікації тіл загиблих. Усі тіла впізнані, триває оформлення необхідних експертних висновків", - поінформував Шигеєв.
Як повідомляв УНН, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.
У СК РФ заявляли, що у результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 особа. Слідчий комітет Росії назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво - недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.
Основною версією катастрофи в Шереметьєво назвали помилки пілотів.
Крім того, за даними, МЗС України, постраждала в Шереметьєво українка у важкому стані.