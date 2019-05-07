Пострадавшая в Шереметьево украинка в тяжелом состоянии - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Пострадавшая в результате авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево" в Москве гражданка Украины находится в больнице. Состояние ее врачи оценивают как тяжелое, сообщил УНН заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
"Среди пострадавших - гражданка Украины, госпитализирована в клинику Склифосовского, состояние - тяжелое", - сообщил Кирилич.
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Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая будет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о вспышке двигателя после посадки.
В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево - недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.