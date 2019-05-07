Постраждала у Шереметьєво українка у тяжкому стані - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Постраждала внаслідок авіакатастрофи в аеропорту "Шереметьєво" в Москві громадянка України находиться в лікарні. Стан її лікарі оцінюють як тяжкий, повідомив УНН заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
"Серед постраждалих - громадянка України, госпіталізована у клініку Скліфосовського, стан - тяжкий", - повідомив Кирилич.
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Як повідомляв УНН, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.
У СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина. Слідчий комітет Росії назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво - недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.