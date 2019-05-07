Авіакатастрофа у Шереметьєво: кияни приносять квіти під посольство РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Кияни приносять квіти під посольство Російської Федерації на честь пам’яті та скорботи за загиблими у авіакатастрофі в московському аеропорту Шереметьево, передає кореспондент УНН.
Зараз на парапеті посольства РФ покладені близько 20 букетів. Деякі квіти перев’язані чорною стрічкою. Кияни поставили дві ікони та залишили аркуш паперу з написом “Скорбим 05.05.2019”
Усі бажаючі почали приносити квіти з вчорашнього вечора.
Як повідомляв УНН, літак SSJ-100 авіакомпанії “Аерофлот” 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В “Аерофлоті” заявили про спалах двигуна після посадки.
У СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина. Слідчий комітет Росії назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво — недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.