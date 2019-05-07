Авиакатастрофа в Шереметьево: киевляне приносят цветы под посольство РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Киевляне приносят цветы под посольство Российской Федерации в честь памяти и скорби по погибшим в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево, передает корреспондент УНН.
Сейчас на парапете посольства РФ возложено около 20 букетов. Некоторые цветы перевязанные черной лентой. Киевляне поставили две иконы и оставили лист бумаги с надписью "Скорбим 05.05.2019"
Все желающие начали приносить цветы со вчерашнего вечера.
Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о вспышке двигателя после посадки.
В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево - недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.