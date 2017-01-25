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Впервые за 19 лет самый высокий ранг сумо присудили японцу

Впервые за 19 лет самый высокий ранг сумо присудили японцу

Киев • УНН

 • 13576 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Борец сумо Кисеносато стал первым за последние 19 лет японцем, которого удостоили высшего в этом виде спорта звания - ёкодзуна, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Решение присудить 30-летнему спортсмену ранг ёкодзуна Японская ассоциация сумо приняла после того, как он выиграл первый в своей карьере профессиональный турнир (баси).

По итогам январского баси в Токио он получил 14 побед в 15 поединках и выиграл Императорский кубок.

178-килограммовый Кисеносато, который до настоящего времени находился в высоком, но все же не столь почетном ранге одзэки, сумел добиться победы на крупном турнире только с 73-й попытки.

Однако ассоциация сумо признала, что одного кубка достаточно для повышения Кисеносато в ранге, хотя традиционно ёкодзуна пытались присуждать борцам, которые выиграли не менее двух баси.

Кисеносато стал первым за последние 19 лет японцем, удостоенным звания ёкодзуна. До этого его вручили бойцу Ваканохана еще в 1998 году. Последним до настоящего времени японским ёкодзуном был брат Ваканоханы - Таканохана. Он был переведен в этот ранг в 1994 году и завершил выступления на высшем уровне в 2003 году. После этого звание ёкодзуна носили исключительно иностранцы.

Сам Кисеносато заявил, что чувствует облегчение. В то же время он пообещал посвятить всю свою жизнь тому, чтобы соответствовать новому титулу, и приложить все усилия для того, чтобы не опозорить высокое звание ёкодзуна.

Как сообщал УНН, украинцы завоевали ряд медалей на Кубке мира по сумо.

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