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Вперше за 19 років найвищий ранг сумо присуджено японцю

Вперше за 19 років найвищий ранг сумо присуджено японцю

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Борець сумо Кісеносато став першим за останні 19 років японцем, якого удостоїли вищого в цьому виді спорту звання – екодзун, передає УНН з посиланням на ВВС.

Рішення присудити 30-річному спортсмену ранг екодзуна Японська асоціація сумо прийняла після того, як він виграв перший у своїй кар'єрі професійний турнір (басі).

За підсумками січневого басі в Токіо він здобув 14 перемог в 15 поєдинках і виграв Імператорський кубок.

178-кілограмовий Кісеносато, до теперішнього часу перебував у високому, але все ж не настільки почесному ранзі одзекі, і зумів домогтися перемоги на великому турнірі тільки з 73-ї спроби.

Проте асоціація сумо визнала, що одного кубка досить для підвищення Кісеносато в ранзі, хоча традиційно екодзуна намагалися присуджувати борцям, які виграли не менше двох басі.

Кісеносато став першим за останні 19 років японцем, удостоєним звання екодзуна. До цього його вручили бійцю Ваканохана ще в 1998 році. Останнім до теперішнього часу японським екодзуна був брат Ваканохани - Таканохана. Він був переведений в цей ранг в 1994 році і завершив виступи на вищому рівні в 2003 році. Після цього звання екодзуна носили виключно іноземці.

Сам Кісеносато заявив, що відчуває полегшення. У той же час чоловік пообіцяв присвятити все своє життя тому, щоб відповідати новому титулу, і докласти всіх зусиль для того, щоб не зганьбити високе звання екодзуна.

Як повідомляв УНН, українці вибороли низку медалей на Кубку світу з сумо.

 

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